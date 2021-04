Detienen a un padre en Lleida acusado de violar durante años a su hija de 14 años, que lo contó en el instituto

Todo apunta a que el hombre, cuya identidad no ha trascendido , habría abusado durante varios años de su hija , por lo que se le investiga por un presunto delito contra la libertad sexual en el ámbito del hogar. El detenido pasará a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia, previsiblemente mañana viernes.

Cómo detectar el abuso sexual a menores

La Guardia Civil da algunas claves para poder estar atento dentro del núcleo familiar y de amistades a un posible abuso sexual. En el caso que hoy ha saltado a la luz la menor explicó lo que le estaba pasando en el instituto y desde ahí el caso llegó a las autoridades. No existen signos indiscutibles que indiquen la presencia de abuso sexual en menores, y en todo caso deben ser valorados de por un especialista, por tanto la presencia de uno o varios de ellos no indiquen necesariamente el abuso.

En general, los menores pueden presentar comportamientos que no corresponden a su edad ni a las costumbres de la casa, mostrando curiosidad en extremo o haciendo preguntas o comentarios sobre sexo no esperables a su edad (comportamiento seductor, evitación o rechazo de personas o lugares, resistencia a desnudarse o bañarse, cambios bruscos de conducta, etc.)