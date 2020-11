Detenido tras ser pillado in fraganti agrediendo a su hijastra de 11 años en un coche en plena calle

Pillado 'in fraganti' agrediendo sexualmente a su hijastra de 11 años. En el coche, en plena calle. En una localidad sevillana. El destino hizo que una patrulla de agentes de la Policía Nacional pasara por delante y viera, no sin estupefacción, los hechos. El estupor no paró ahí porque tras comunicarle los hechos a la madre y señalar esta que iba a romper con su pareja acabó personándose con una abogado para defender a su pareja.