Detenido tras encontrar los restos de una mujer, desaparecida hace años, en su finca de Olesa

El hallazgo de este cadáver fue realizado con la ayuda de canes detectores de restos biológicos y otras unidades especializadas, y tras una investigación que se remonta a varios meses atrás, según fuentes de la Guardia Civil .



La Guardia Civil investigaba la desaparición de una mujer de la que no se sabía nada desde hace años, por lo que barajaban la posibilidad de una desaparición no voluntaria, pero sobre la que tampoco se había presentado nunca denuncia alguna.



Como resultado de esta investigación, y con la autorización del juzgado de Martorell, agentes de la Guardia Civil procedieron ayer a la entrada y registro de esta finca situada en el término municipal de Olesa de Montserrat, donde hallaron unos restos humanos que podrían ser de la mujer desaparecida hace años.



Tras el hallazgo, la Guardia Civil ha detenido al hombre que reside en esa finca por su presunta implicación en esta muerte. Fuentes de la Guardia Civil han precisado a Efe que el detenido no es la pareja de la mujer desaparecida, aunque sí guarda una relación con esta.



Se está a la espera de los resultados de los análisis forenses para determinar si se trata de la mujer que desapareció hace años. La investigación de la Guardia Civil sigue abierta para esclarecer los hechos.