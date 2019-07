Dos detenidos en Madrid por abusos sexuales a menores, a los que daban droga para mantener relaciones

Cuatro varones detenidos con edades comprendidas entre los 25 y 56 años

Tres de los implicados fueron detenidos en el momento de realizar las entradas en sus domicilios de Galapagar y El Escorial, logrando la detención del cuarto días más tarde en Torrejón de Ardoz, localidad a la que se había desplazado "para no ser detectado y dificultar su localización". Hasta la fecha se ha identificado a un total de seis víctimas menores, cinco chicas y un chico, "no descartando" los investigadores que existan más víctimas que no hayan denunciado.