Consiguen detener a la espectadora que provocó la catastrófica caída masiva en el Tour de Francia

Después del suceso, y con todos los medios reproduciendo una y otra vez la escena, la mujer desapareció del lugar y no se ha sabido nada desde ella desde que provocase la caída masiva, en el primer día del Tour de Francia 2021, el pasado 26 de junio… hasta hoy, cuando las autoridades han conseguido por fin localizarla y detenerla.

"Llevo una temporada bastante complicada. La retirada del Giro me fastidió, pero la del Tour es todavía peor, ya que no se produjo por una circunstancia de carrera, sino por una aficionada a la que evidentemente no le gusta el ciclismo", escribió en La Vanguardia, como recoge Europa Press.