Detienen a un hombre que intentó embestir a un grupo de personas con su coche en Ibiza

Según ha informado el Ayuntamiento, la detención de A.S.A. ha tenido lugar esta madrugada. El detenido no ha provocado heridos, pero sí numerosos daños materiales. En concreto, los hechos han tenido lugar sobre las 04.37 horas, cuando un ciudadano ha avisado que un vehículo tipo 'pick up' había roto la valla de acceso al recinto portuario y había tratado de embestir a un grupo de personas que permanecían en el exterior de un local de ocio. Al no conseguirlo, según los testigos, ha dado intentado dar marcha atrás, aunque una farola lo ha impedido.