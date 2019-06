Los Mossos detienen, cinco años después, al ladrón de la joyería Roca

La dependienta se lo muestra pero él no le dedica mucha atención. Se levanta, saca una pistola de la chaqueta, se la guarda en la cintura y deja claro qué es lo que buscaba “sacó el arma y dijo que quería ver el dinero de la caja fuerte”. Acompaño a la mujer hasta el piso de arriba donde estaba el dueño del establecimiento, el ladrón no consiguió llevarse el dinero pero se llevó consigo todos los relojes de lujo que había expuestos. El ladrón les amenazo “no os mováis de la tienda si no volveré esta tarde y os pegaré un tiro”, aunque el dueño no hizo caso y decidió perseguirle hasta coger la matricula del taxi en el que pretendía marcharse.