Detienen al 'robabragas' de Conil de la Frontera

No. No es un personaje inventado por Segura para una nueva saga de Torrente aunque bien podría serlo. La Guardia Civil ha detenido en Conil de la Frontera a un vecino de la localidad como presunto autor de un delito continuado de robo con escalo. Todo ello para poder llevar al patio de una vivienda para sustraer prendas de ropa interior a su vecina. La víctima se vio obligada a instalar una cámara de seguridad en la vivienda pero finalmente fue la guardia civil la que capturó al hombre in fraganti en medio de la noche.