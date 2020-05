Los efectos del estado de alarma en el Día del Acoso escolar: más violencia intrafamiliar y cyberbullying

Detectar los síntomas, clave

Respecto a la vuelta en septiembre al entorno escolar, Díaz señala que podría verse este periodo como cualquier momento vacacional, aunque precisa que no es exactamente lo mismo ya que, aunque no hay clases presenciales, los centros permanecen abiertos y los padres pueden gestionar los casos de acoso escolar con el centro, los profesores y los alumnos implicados. "Es parecido, pero no igual. De hecho, el curso no ha terminado. El contacto sigue con los profesores y la familia puede contactar con el centro", comenta. Y también recuerda la necesidad de trabajar con el niño o la niña víctima de acoso escolar el empoderamiento y señala que existen terapias online.