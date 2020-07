Día de los Abuelos: merecido reconocimiento para quienes siempre están para ayudar

Por si no lo sabían o no se habían dado cuenta, este domingo 26 de julio es el Día de los Abuelos . Un merecido reconocimiento para quienes siempre están para ayudar. Han sido meses duros porque los abuelos han sido los que más han sufrido durante esta pandemia de coronavirus , por eso en esta jornada, casi todos disfrutan aún más de estar con sus nietos . Felicidades abuelos.

Abuelos. Sólo siete letras para infinitas palabras de amor. No hay nada que un abuelo no haga por su nieto. Le da la mano desde el primer día y le cuida hasta el final de sus días. El vínculo entre abuelos y nietos no lo separa ni una pandemia. Fueron los que más sufrieron, los más aislados, los que más echaron de menos... Y ahora se resarcen aún queriéndolos más... porque los abuelos no piden, siempre dan.