Kaiseyie Merin, la niña que se negó a la ablación

La niña que se negó a la ablación

Kaiseyie no está preocupada sobre si un hombre se casará con ella o no por no haber sufrido la mutilación genital. "El 80% de los hombres masáis apoya el rito de paso alternativo", explica. En todo caso, precisa que su sueño no es casarse sino convertirse en abogada. "Me gustaría luchar por los derechos de los demás", zanja.