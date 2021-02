Erundina Rodríguez, una paciente de 70 años que lleva 12 en tratamiento por un cáncer con metástasis en el pulmón, estaba hospitalizada cuando estalló la pandemia y asegura a Efe que se sintió "muy abandonada", y remarca: "La oncóloga me dijo que no podía seguir allí, que me fuera a mi casa porque había muchas infecciones de covid".