Cada año, el movimiento asociativo se suma además a la iniciativa mundial "Light It Up Blue" y solicita que los edificios y monumentos más emblemáticos de nuestro país se iluminen de azul la tarde-noche del 2 de abril, como muestra de solidaridad con las personas con TEA y sus familias. Este año, más de 300 edificios y monumentos de toda España han confirmado que se van a sumar a la iniciativa.

“La sociedad tiene todavía una visión alejada de lo que es una persona con trastorno del autismo, a veces por desconocimiento, y porque sigue habiendo falsas creencias e información que no se corresponde con la realidad de lo que es el trastorno, que no ayuda a esa visión positiva y que no ayuda tampoco a que las personas o las familias encuentren los apoyos que necesitan”, asegura Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España.