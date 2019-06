Límite 2050: Los océanos se ahogan por los plásticos y los peces mueren por los vertidos

Ante semejante atentado se pregunta: " ¿Qué tiempo nos queda para salvar los océanos? ", una pregunta para la que tiene una respuesta radical: " No nos queda ningún tiempo , hemos de reaccionar ya y cada día que pase sin hacerlo de forma seria será una especie menos o una zona desertizada más".

La vulnerabilidad de esa inmensa lámina azul marino

Pero los efectos del calentamiento global no solo afectan a este singular ecosistema. Su incidencia en mares y océanos ha llegado asegún un estudio de

Así, un informe de la ONG calcula que el 64 por ciento de las poblaciones de peces europeas sufre sobrepesca , pero el 80 por ciento de los españoles o bien estimaron que la cifra era mucho menor, del 31 por ciento o bien, no sabía nada, el 48 por ciento.

El director ejecutivo de Oceana Europa, Lasse Gustavsson , ha advertido de que la sobrepesca "está vaciando los mares" y además la encuesta demuestra que los consumidores "no tienen ni idea de lo grave de la situación".

Ahogado por los plásticos

Un mar de basuraleza

"No nos queda ningún tiempo, hemos de reaccionar ya"

"No nos queda ningún tiempo, hemos de reaccionar ya"

"No nos queda ningún tiempo, hemos de reaccionar ya"

Sus recomendaciones también un enfoque diferido como “no comprar productos de plástico de un sólo uso, evitar cualquier tipo de recogida de residuos no separada, no arrojar basura en las papeleras cercanas a las playas sino tienen tapa o si están colmadas o evitar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la quema de carbón, petróleo o gas natural”.