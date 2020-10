Ball diseñó la carita sonriente en 1963 al ser contratado por una compañía para crear algo que levantara la moral. En menos de 10 minutos creó la carita y le pagaron 45 dólares por ella. Al nunca registrar su diseño, el artista no vio grandes ganancias por ella, aunque su hijo Charles dice que su padre no se arrepintió de no haber peleado por la autoría.