La Audiencia Provincial desestima anular las pruebas sobre el asesinato de Diana Quer

El auto hace referencia a la petición de la defensa de que "en ningún momento puedan considerarse como medios de prueba" los " trozos de plástico de color negros" estimados como "bridas " y que no aparecen recogidos en las diligencias de inspección ocular. La Audiencia señala que será el jurado quien determine la creedibilidad de la prueba.

"La referencia que se tiene de las bridas y cintas adhesivas en cuestión son fotografías incorporadas al Informe de Inspección Técnico Ocular" con posterioridad, apunta la defensa de Enrique Abuín , que considera que"Para colmo de los despropósitos, la supuesta brida y los demás elementos fueron destruidos cuando fueron objeto de examen de AND", atestigua la defensa.

Sin embargo, la Audiencia rechaza anular esta prueba indicando que debe ser el jurado popular el que, en las vistas, "tenga que valorar si da por cierta o no" esta prueba y asegura que su inclusión no vulnera los derechos del acusado.

No obstante, el tribunal afirma que "es desde luego lamentable que no se haya conservado intacta" esta brida, que sufrió un "troceamiento", teniendo en cuenta, además, que "su fragmentación dista de apreciarse como absolutamente imprescindible para la realización de análisis de AND, más allá de rutinas o comodidades".