Dice a la guardia civil que venía de coger agua fresquita y tiene tal tasa de alcohol que el dispositivo no lo mide

El hombre era multireincidente. Y no, no había ido a por agua fresquita o al menos no es lo que se había bebido. De hecho, en la prueba de detección de alcohol no se pudo determinar el nivel de este porque la medición superaba el límite de medida del dispositivo. Fue necesario recurrir a un vehículo dotado con etilómetro de precisión para su realización. Eran las 12:16 de la mañana, y los guardia civiles no daban crédito.