La influencer rusa que grabó su cumpleaños mortal: “No lloré ayer. Hoy ya exploté. No creía que era cierto, es una pesadilla”

En un spa, sin ventanas, sin ventilación ... lo que los 18 invitados al cumpleaños de la youtuber creían que iba a ser una fiesta divertida se convirtió en una tragedia que ha conmocionado a medio mundo. No en vano, su marido y dos de sus mejores amigos fallecían tras inhalar el monóxido de carbono en el que se convirtieron los 30 kilos de hielo seco.

La joven no se dio cuenta en ningún momento de la gravedad de lo que estaba ocurriendo y seguía grabando su fiesta de cumpleaños, mientras otras siete personas resultan heridas graves con quemaduras e intoxicadas. Y después de conocer los hechos, la joven, no se sabe bajo qué impacto emocional siguió subiendo imágenes a las redes.

Didenko se hizo conocida en Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, por dar consejos sobre el uso y cuidados de medicamentos en casa, utilizando su conocimiento como farmacéutica. A través de su cuenta confirmó la muerte de su marido y padre de sus dos hijos compungida, pero lo hizo: “Valya ya no está con nosotros. Tampoco Natalia ni Yuri”, dijo. “No lloré ayer. Hoy ya exploté. No creía que era cierto, es una pesadilla”, aseguró en sus stories de Instagram, y agregó que no revelaría más información pues había firmado un documento que le prohibía hablar.