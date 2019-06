La dieta nórdica desbanca a la mediterránea, según la OMS

¿En qué consiste la dieta nórdica?

Si bien en la dieta mediterránea no puede faltar el aceite de oliva, en este régimen se sustituye por el aceite de canola o colza, que es rico en vitamina A, E y ácidos Omega 3, pero cuyo uso está mal visto en nuestro país debido al envenenamiento de una partida adulterada en los años 80.

Uno de los puntos más favorables de esta dieta es su respeto con el medio ambiente, ya que genera mucho menos desechos al consumir productos de la propia región. Este tipo de régimen está teniendo cada vez más seguidores, y algunos famosos no dudan en seguir este tipo de alimentación para llevar una vida más saludable.

Estilo de vida saludable

Por lo tanto, ambas dietas permiten mantener una alimentación equilibrada, cada una en su estilo, ya que la dieta mediterránea no puede conseguir los mismos resultados que la nórdica porque no dispone de los mismos productos (como el pescado del norte de Europa). No se trata de elegir entre una u otra, sino de encontrar un equilibrio y sentido común a la hora de alimentarnos.