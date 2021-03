El discapacitado y los detenidos por vejarle pactaron por escrito el reto

El hombre con discapacidad que sufrió lesiones y vejaciones en Manacor y las siete personas detenidas por ello habían acordado por escrito las condiciones de un concurso con pruebas que convocó la víctima y pactaron que no habría violencia extrema ni sexo, ha detallado la Policía Nacional. El suceso se originó con la convocatoria por redes sociales de un concurso de cambio de imagen, ha indicado el portavoz de la Policía en Palma, Alejandro Becerra, en una rueda de prensa en la que ha detallado que el convocante y los participantes extendieron un documento que refleja que sería sometido a una serie de pruebas , con castigo en caso de no superarlas, siempre y cuando no supusieran una violencia extrema ni tampoco conllevaran sexo.

Lesiones y vejaciones a un hombre con discapacidad intelectual

Las lesiones se persiguen de oficio

Becerra ha indicado que las lesiones se persiguen de oficio, aunque haya un acuerdo y se haya convenido, una circunstancia que puede rebajar el grado pero no suprime que haya delito. Ha advertido además de que si las lesiones afectan a menores o personas discapacitadas, no hay consentimiento posible.



En la investigación del caso se deberá determinar si la discapacidad impide a la víctima negarse o impedir la situación.



Los participantes en el concurso son de dos grupos distintos, uno de Palma y otro de Manacor, que no se conocían entre sí.



Tras quedar y acudir a un domicilio de Manacor el viernes, fueron haciendo pruebas, como algún ejercicio físico, y cada vez que el hombre no las podía superar, le sometían a castigo. El portavoz policial ha detallado que la situación fue subiendo de intensidad hasta el domingo, cuando la víctima desiste de continuar.