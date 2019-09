Con 16 años y parálisis cerebral cuenta cómo muchos conductores de autobús no la dejan subir

La adolescente, harta de dar contra el muro de la discriminación de "muchos" conductores del TUS " que no le permiten "acceder a los autobuses, porque, según le dicen, "la moto no es una silla de ruedas". "Algunos incluso se van directamente sin darme ninguna explicación ni nada" , cuenta.

Lola González-Pinto, asegura que han llegado a enfadarse con ella por su insistencia y para no dejarla subir al autobús, "me ha dicho que la rampa estaba estropeada y se ha ido".

"A mi me parece horrible que me deje tirada", explica la joven en el vídeo que ya se ha hecho viral en las redes sociales, que relata la discriminación sufrida hace algún tiempo cuando sus amigas pudieron subir al autobús, mientras a ella el conductor no se lo permitió.