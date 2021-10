Homenaje de Felipe VI a los damnificados por el volcán de La Palma en su discurso de entrega de los Premios Princesa de Asturias: "No os olvidaremos"

El rey Felipe VI ha trasladado este viernes su solidaridad, y la de toda España , a la población de la isla canaria de La Palma , que lleva más de un mes sufriendo una "tremenda erupción volcánica" que ha hecho perder todo a muchos de sus habitantes, a los que, ha remarcado, no se les olvidará .

El monarca ha incidido una vez más en que los valores democráticos no están garantizados y por ello es necesario defenderlos con firmeza y constancia , al tiempo que ha dejado claro que el futuro dependerá de que cada uno cumpla con su deber pero también actúe con solidaridad y con cohesión .

Don Felipe ha aprovechado su discurso para enviar un mensaje de esperanza ahora que la ceremonia ha podido regresar al Teatro Campoamor después de que el año pasado no fuera posible como resultado de la pandemia.

"Regresar aquí realmente significa mucho: significa reemprender nuestro camino", ha celebrado, recordando los cambios que la pandemia ha traído consigo. "Ante todos estos cambios, no podemos detenernos. Rendirse no es una opción, nos decían los sanitarios en los peores momentos de la pandemia. Desfallecer o conformarse no

es una alternativa. Es preciso seguir adelante", ha recordado.