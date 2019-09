Un tren de media distancia arrolla a un coche en un paso a nivel en Mengíbar sin causar heridos

arrollamiento de un automóvil en el Paso a nivel entre Jaén y Mengíbar Artichuela por tren de Media Distancia 18033 Jaén - Madrid Ch. No hay victimas. El tren queda detenido y el automóvil fuera de la vía.

Investigación abierta

El automóvil ha sido apartado de la vía en el Paso a nivel entre Jaén y Mengíbar Artichuela y el tren de Media Distancia 18033 Jaén-Madrid Ch. ha reanudado su marcha. No ha habido daños personales.

La Guardia Civil ha señalado que ha abierto una investigación para esclarecer las causas de este suceso y que hasta que no se pongan las diligencias instruidas a disposición judicial este lunes no podrán valorar una principal hipótesis . Fuentes de Adif han subrayado que sus primeras indagaciones apuntan que la barrera del paso a nivel funcionaba correctamente.

El paso a nivel en el que se ha producido el accidente se trata de un clase C, estando distribuidos estos en tres, A, B y C. Las primeras no cuentan con ninguna medida, las segundas tienen señales luminosas y acústicas que avisan de los pasos de los trenes, y la tercera cuenta con señales luminosas y acústicas, así como una barrera automática.