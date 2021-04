Lo primero que debemos tener en cuenta es el ángulo de visión , un factor difícil de controlar en el hogar. Para una persona con una agudeza visual perfecta, y con respecto a un televisor HD es de unos 30 grados . La Society of Motion Picture and Television Engineers indica que lo recomendado en el visionado de televisores de alta definición es guardar una distancia en la que la pantalla ocupe 30 grados de nuestro campo de visión. Esta recomendación es la más popular entre los expertos en imagen, y suele ser apoyada por los medios especializados.

A qué altura colocar la pantalla

La clave está en colocar el televisor a la altura de los ojos . Se recomienda que sea la altura de una persona promedio , ya que suele haber más de un usuario de la televisión en casa. Si el televisor está en el salón , siéntate en el sillón y calcula la altura de tus ojos . Esta será la altura correcta para colocar el aparato. Si quieres ser más exacto, debes calcular que tus ojos estén a ⅓ del extremo superior de la pantalla y no justo en el medio de ella.

Perjuicios para la vista

Existen muchos mitos alrededor de este tema. Está claro que el uso en exceso de las pantallas de los dispositivos electrónicos es perjudicial para nuestra vista, pero verlas más o menos cerca, no parece un factor decisivo.

Seguramente de pequeño tus padres te decían que no te acercaras demasiado a la televisión porque era muy perjudicial para la visión. Es probable que hayas dicho lo mismo a tus hijos. Esto se debe a que los primeros televisores, que aparecieron en los hogares en la década de los 60. Éstos emitían algo de radiación por fallos en su fabricación. A este problema se le dio solución en su momento. Esto no quiere decir que sentarse muy cerca de la televisión no ocasione problemas.