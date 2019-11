La doble cara del amor en tiempos de Tinder

El agresor tiene un objetivo claro y unos métodos para poder lograrlo. Señales que indican que hay un peligro tras ese perfil. Busca la confianza de la víctima, darle seguridad y tranquilidad a través de su relato, aportando las carencias que ve tras ella. Le dice que busca una relación de amistad, en la que compartir tiempo juntos, hasta que un día le propone quedar, verse físicamente. En un principio, como nos cuenta Zaballos, propone lugares públicos, totalmente comunes, como pueden ser el cine, el teatro o una cafetería. Sin embargo, a la hora de la cita, buscará una excusa para quedar en otro lugar . Un sitio en el que él se sienta cómodo y maneje la situación, un lugar donde no haya gente o donde la víctima no pueda pedir ayuda.

El patrón en este tipo de delitos no solo se produce en el agresor, también en la víctima. Suele ser una persona joven, en la mayoría de casos adolescentes, tienen acceso a las redes sociales pero solo las han manejado en calidad de usuario. Por eso, no conocen el peligro real que puede haber tras ellas . Ese es el motivo por el que confían en la persona que está al otro lado de la pantalla y dan mucha información, que aprovecha el agresor. Personas, cuenta Zaballos, a las que en muchas ocasiones les cuesta socializar y buscan amistad o de compañía con la que pasar tiempo .

Tras la agresión, también se repiten algunos rasgos comunes. La víctimas se suelen sentir culpables, porque conocía al agresor y sienten que lo podían haber evitado. El miedo y la vergüenza muchas veces les hacen no querer denunciar, sin embargo, como dice esta abogada hay que instarles a ello. Algo más preocupante es que en muchas ocasiones no solo no denuncian, sino también no lo cuentan. Contarlo es “vital”, ya que con ese testimonio no solo se ayuda a la víctima, también a otras mujeres que podrían estar en el futuro en su lugar, ya que las mujeres son las que mayoritariamente sufren este tipo de agresiones.