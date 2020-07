La rapera Doja Cat da positivo en COVID-19 tras burlarse de quienes se toman en serio el coronavirus

"Tengo COVID. Honestamente, no sé cómo sucedió esto, pero supongo que pedí algo en Postmates y no sé cómo lo obtuve, pero lo obtuve ”, explicó. "Ahora estoy bien. Fue un fenómeno de cuatro días, pero ahora estoy bien", relata la también compositora.

El pasado mes de marzo, Doja Cat comparó la COVID-19 con una gripe e insistió en que no tenía "miedo" de vivir en un mundo pandémico, por lo que no iba a tomar ninguna precaución. "Voy a obtener corona y luego voy a obtener una Corona, porque no me importa una mierda la corona, perra" , dijo en Instagram en aquel momento.