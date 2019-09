Fuera 'dolores de cabeza': una aerolínea indica dónde habrá niños pequeños cuando buscamos asiento

Losde un bebé durante un vuelo pueden ser un gran 'si no disponemos de paciencia, cascos o algún remedio para la situación. Japan Airlines, ante estos casos, ha querido implementar medidas que pueden resolver un ‘’ para los clientes que detesten estas, según recoge La Voz de Asturias

La compañía, sin embargo, no garantiza que los pasajeros estén totalmente fuera del alcance de los gritos de los niños. Además, mediante un comunicado, se ha indicado que el icono de que hay un niño no aparecerá si la reserva se hace por una tercera persona, se realiza un cambio de avión en el último minuto o si hay un grupo turístico. Otra aerolínea japonesa, All Nippon Airways, también ha implementado medidas de características semejantes.