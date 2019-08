El pelo puede tener una segunda vida: cómo donarlo para ayudar a los enfermos de cáncer

Muchas son las mujeres que optan por utilizar peluca. Una opción cara, rondan los 1.500 euros, y que no todo el mundo se puede permitir. Sin embargo, existen diversas organizaciones de carácter no lucrativo que confeccionan las pelucas a media para enfermas que no tienen suficientes recursos. Ellas pagan una pequeña cantidad o incluso cero, dependiendo de su renta.