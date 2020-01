Javier y David, los ángeles de la guarda de una joven de Gijón a la que salvaron de ser violada

Es la historia de unos vecinos ejemplares que no dudaron en jugarse la vida para salvar a una joven de ser violada. Javier y David, dos hermanos, chapista y alicatador salían de su casa y se convirtieron en los ángeles de la guarda de una joven. Ellos no le dan importancia, porque consideran que todo el mundo en su situación hubiera hecho lo mismo, aunque la gente en las ventas grabara los hechos antes de bajar a la calle. Ambos escucharon unos leves chillidos. Al principio estaban confundidos, como han desvelado en el Programa de Ana Rosa, pero cuando prestaron atención se dieron cuenta de que no era un perro, sino una persona que estaba chillando entre dos coches.