Dramático testimonio de la hermana de la mujer asesinada por su marido en Gondomar: "La cogió dormida"

Esta mañana el pueblo entero ha guardado silencio por Soledad, madre de dos hijos , uno de ellos con discapacidad, que fue asesinada ayer por su marido. Su hermana Puri llora destrozada por lo ocurrido: "¿Por qué por qué se pregunta, mi hermana no tiene por qué estar muerta? ¿por qué no tuvo huevos -dijo refiriéndose a su cuñado- y se mató antes".

Puri cuenta que hace un año Valentín ya intentó estrangular a Soledad y ella no lo denunció. Ahora la ha matado. Soledad ha dejado una carta contando su sufrimiento, los malos tratos de su marido con el que había tenido dos hijos. Uno de ellos con 17 años tiene síndrome de Down y autismo. Ayer volvía de su terapia en taxi y fue el propio taxista el que descubrió el crimen. Nadie le abría la puerta, llamó por teléfono a la casa y respondió el agresor: "mi mujer esta muerta y yo me estoy muriendo", le dijo, pero solo era verdad la primera parte de la frase.



El alcalde confirmó que no constaba ninguna denuncia previa por violencia de género.