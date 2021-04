Otra cosa fue e l interrogatorio de una de las abogadas de la defensa a la que el juez que preside la sala tuvo que llamar la atención . En un momento determinado y tras preguntar a la víctima sobre las relaciones previas al momento de los hechos, el presidente del tribunal llegó a decirle que "tratar de introducir elementos que no se corresponden con ese relato es escarbar en la nada ".

Las críticas también han llegado desde el Gobierno. Este miércoles, la fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la Mujer , Pilar Martín, denunciaba la actuación del fiscal del caso de la presunta violación múltiple de Sabadell, y cree que la actitud que se le ha visto durante el juicio "no debería ocurrir nunca".

A su juicio, si era necesario realizar estas preguntas, el fiscal debería haberle explicado el por qué de ellas , para que la joven las pudiera recibir de otra manera y no como un cuestionamiento a su historia. Se trata, ha indicado, de un problema de "falta de formación en artes psicológicas" y, aunque reconoce que han recibido asesoramiento de expertos y víctimas, también indica que queda mucho por hacer.

Pide más acompañamiento a las víctimas

Del mismo modo, señala que de estas más de 168.000 denuncias, solo 58.000 llegaron a juicio . Para la fiscal esto es consecuencia de que la mayoría de mujeres se sienten "solas" o sufren "presiones externas", lo que les lleva a acogerse a la dispensa a no declarar --en casos en las que solo existe como prueba su testimonio-- o a retirar la denuncia.

"Se debe dotar o intentar implementar la oficina de atención a las víctimas ", ha reclamado Martín, que cree que si la mujer se siente acompañada no habría tantas víctimas que se acojan a la dispensa a no declarar.

Eliminar la dispensa a declarar

En este sentido, advierte de que, esta situación, acaba con denuncias sobreseídas o con resolución absolutoria "que no son neutras" y suponen un "paso atrás" a la mujer tras el "paso tan importante y doloroso" que dio al ir a los juzgados.

Es por ello, que ha llamado a eliminar la dispensa, una medida que, ha recordado, se incluyó en el Código Penal para evitar que familiares cercanos tuvieran que declarar en contra de sus seres queridos . Pero, a su juicio, no debería aplicarse a la persona que denuncia y que, en la mayoría de los casos, es la única testigo de lo ocurrido.

Formación en los medios de comunicación

Por su parte, Vox, ha puesto en duda la situación de las mujeres que ha relatado la fiscal. Su portavoz en este debate, María Magdalena Nevado, ha leído en la sesión el caso de un hombre denunciado en numerosas ocasiones por su mujer impidiendo que este pueda ver a sus hijos, a pesar de que todas las denuncias fueron archivadas. A juicio de los de Abascal, este hombre es "víctima de la ley de violencia de género" española y critican que no se "persigan" las denuncias falsas.

La fiscal de Sala Delegada de Violencia contra la mujer ha indicado que esta situación es "un caso" y que "las cifras hablan por si solas" cuando se trata de violencia de género. Para Martín, este hombre es víctima de una mujer, no de la ley, como, ha indicado, una persona estafada por un seguro es víctima del estafador, no de la ley de contrato de seguros.

Un "atasco" tras la pandemia

En cuanto a las denuncias falsas ha recordado que la Fiscalía hace seguimiento de estas, de hecho ha indicado que en 2019 fueron un 0,00079 de las presentadas , y ha recordado que esto no se hace con otros delitos. También ha apuntado que el Ministerio Fiscal es el más interesado en conocer estos números para hacer seguimiento de la actividad judicial y de cómo se aplica esta norma.

Martín ha reconocido "costará bastante superar" esta situación porque "actualmente hay límites sanitarios" que no permiten "convocar muchos juicios" por no convocar a los juzgados a muchas personas. "no se ha arbitrado aún ningún medio para absorber este gran bloque de procedimientos pendientes".