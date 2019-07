Easyjet indica a una usuaria independentista que reescriba su queja en "un idioma que comprenda" para poder solventarlo

De esta manera, EasyJet se ha colado entre losdegracias a la ocurrente respuesta de la community manager a cargo de la compañía aérea en torno a una sugerencia de una usuaria que había disfrutado de un vuelo hacia Estrasburgo, según ha confirmado el diario As.

En la manifestación efectuada por la viajera en Twitter resaltaba la molestia que había sufrido tras la cancelación de su vuelo desde Barcelona hasta la ciudad francesa. El inconveniente, a ojos de la responsable de Comunicación, residía en el idioma empleado para la misma: catalán. Un lenguaje inaccesible para la encargada de las redes sociales de la aerolínea que a la traducción castellana sería: “Cancelación del vuelo 10178. Dicen que no tienen suficiente tripulación, después que hace mal tiempo. ¿No será que ven mucha gente hacia Estrasburgo?”, escribía la tuitera Neus Espunyes.

Respuesta de EasyJet

El mensaje que ha desatado la polémica en redes sociales es la contestación efectuada por la compañía que fue inspirado así: “Buenos días Neus, gracias por la mención. ¿Hay algo con lo que pueda asistirla? Siento mucho no hablar el idioma en el que me ha escrito, pero si me indica su caso en español, la atenderé con el mayor de los gustos. Un abrazo, Tiziana”, escribía la community manager.