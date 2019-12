Atrapados en casa: los jóvenes españoles no se emancipan por los bajos salarios y altos alquileres

La queja de los jóvenes españoles es unánime: "trabajos mal pagados" , "empleo precario" , "alquileres muy altos" . Todos coinciden en lo difícil que es emanciparse en España . Un 29,2 % de los que tienen de 30 a 34 años no han logrado independizarse, es decir, que viven aún en casa de sus padres , un porcentaje que aumenta hasta el 81,4% entre los jóvenes de 16 a 29 años, la mayor tasa de los últimos 17 años. Si hace una década —cuarto trimestre de 2009— los menores de 30 debían pagar alrededor del 56 % de su sueldo para poder permitirse vivir solos , ahora esta cantidad ha escalado hasta superar el 94 % , según los datos del Observatorio de Emancipación .

"Emanciparnos es una misión imposible. Más del 80 % de las personas jóvenes no es que no queramos salir de los hogares de nuestros padres, es que no podemos", ha señalado la vicepresidenta de Consejo de la Juventud de España, María Rodríguez.