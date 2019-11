El alcalde de Badalona anuncia que el edificio del barrio de la Salut será derribado lo antes posible: 105 personas desalojadas

La situación del edifico es tan critica que la decisión de esta mañana ha sido unánime: lo harán entre hoy y mañana y de forma controlada para que no dañe a los edificios contiguos. Ya han avisado a los vecinos de que no podrán entrar a por sus pertenencias. Desde hace dos años, el ayuntamiento les lleva advirtiendo de la aluminosis del edificio. Los 4 propietarios que viven ahí, no tenían dinero para repararlo. La zona esta precintada y ayer se desprendía buena parte de la fachada dejando un agujero de 25 metros cuadrados que obligó a desalojar a los vecinos de otros 14 bloques de alrededor. En total más de un centenar de personas desalojadas a los que se les facilitarán la comida y medicamentos necesarios.