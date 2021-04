María aprende a leer y a escribir para entender el menú o coger el autobús

En España aún hay miles de personas que no saben ni leer ni escribir. María no pudo ir al colegio. Toda su vida ha intentado descifrar lo que le rodeaba. No sabía pero no tenía envidia de nadie. A ella la había enseñado a barrer y a coser. La educaron para que pensara que eso era todo lo que necesitaba en la vida. Y no sabía lo que ser perdía. Las palabras, los libros, entender lo que la rodeaba. Cuando no sabía leer algo decía a alguna amiga o compañera que sí sabía que le hiciera el favor de decirle lo que valía el menú, o saber si el autobús que le tocaba coger era el adecuado. Dependía de la buena voluntad de la gente.