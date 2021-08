Por último, no olvides la importancia de evitar que tus hijos carguen peso excesivo y, en este sentido, elegir bien su mochila es básico para evitar daños en su espalda: opta por modelos ergonómicos y con un buen sistema de sujeción, y presta atención al modo en que tus hijos la utilizan: debe estar perfectamente ajustada a su espalda y no llevarse nunca colgando de un solo hombro, ya que ello puede desembocar en problemas de espalda. Los modelos con ruedas son prácticos cuando hay que cargar mucho peso, pero solo son recomendables cuando no haya que subir escaleras con ellos y siempre que los trayectos sean cortos. Si optas por una mochila de espalda, comprueba que no supere la altura de la cintura del niño. Lo ideal es que termine unos 5 centímetros antes de la cintura.