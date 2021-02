La ciencia, la otra brecha de género: "Cuando digo que trabajo en un laboratorio de motores entran en shock"

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 no olvidan esta situación, de hecho una de sus finalidades es "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos" y "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas".

Y esa percepción es un muro que hay que romper y las más interesadas son las empresas de estos sectores que anhelan también más presencia femenina. Empresas com o Repsol quieren romperlo con algunas iniciativas para fomentar las carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) en las niñas y jóvenes.

Pero hay empresas que sí apuestan por las mujeres en estos ámbitos. Informativos Telecinco entra en un laboratorio puntero de I+D de Repsol donde un equipo liderado por mujeres trabaja con carburantes de alto rendimiento. Los testimonios de las mujeres que trabajan en él no dejan de sorprender en pleno siglo XXI pero reflejan muy bien la realidad del día a día. Beatriz Domínguez, ingeniera química aún recuerda que cuando empezó ella era la única mujer en todo el equipo formado por hombres. Una experiencia que va más allá aún cuenta Ana Nieto, ingeniera, que reconoce que cuando cuenta a la gente que trabaja en un laboratorio de motores la gente se queda en shock. Y reconoce que en el proyecto en el que ahora trabajan viven como una isla. Nieto cree que se está desperdiciando el talento femenino en estos sectores, su capacidad de meticulosidad.

Beatriz reconoce que ella sigue estudiando, porque hablamos de trabajos en los que la necesidad de conocimiento es continua, y apuesta por grupos mixtos. No es fácil porque los datos demuestran que las mujeres no apuestan por la ciencia. Beatriz lo atribuye también a una falta de referentes, tan necesarios para impulsar vocaciones aunque la suya fuera firme desde niña. Como ella reconoce, libro en mano, casi nunca se hace referencia a las mujeres científicas. Y tiene razón. El 92% de los científicos que aparecen en los libros de texto son hombres. Elena representa a esa nueva generación y reconoce que las chicas suelen apostar por magisterio. Maialen da en el clavo al decir que no hay carreras de chicos y de chicas, Solo queda que todos -y las chicas que hoy se plantean qué futuro quieren- tomen nota.