El Parlamento Europeo admite una denuncia contra la Ley Celaá por discriminar la Educación Especial

Asimismo, reclama a este órgano legislativo que requiera al Gobierno español para que garantice que dicho derecho pueda ser ejercido de forma efectiva y gratuita por cualquier alumno que así lo requiera, sea o no el régimen más inclusivo, y respete el derecho de las familias que quieran escolarizar a sus hijos en centros especializados a no ser discriminadas en cuanto al régimen de resolución de discrepancias con la administración, e inste al Ejecutivo a enmendar dicha discriminación en el ulterior desarrollo reglamentario de la Ley.

No garantiza la subsistencia de los centros de Educación Especial

'Educación Inclusiva Sí, Especial También' denuncia que la LOMLOE no ha tenido en cuenta ni la voluntad ni la opinión de las personas afectadas, no se garantiza la subsistencia de las escuelas de educación especializada en España y discrimina a los padres que prefieren que sus hijos se eduquen en una escuela especializada cuando sus características y necesidades lo requieran, no dejándoles ejercer su derecho a una educación especializada.