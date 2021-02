La negativa de Vox a apoyar en Andalucía ninguna iniciativa del Gobierno regional del PP y Ciudadanos mientras no se implante "de una forma suficiente y satisfactoria" el llamado pin parental vuelve a poner el foco en el debate escolar sobre esta herramienta, ya puesta en marcha en Murcia y que podría aplicarse en otras comunidades, frente a la oposición de otros padres, sindicatos y asociaciones. Pero ¿ qué es exactamente y en qué consiste este pin parental?

Según el planteamiento de Vox, se trata de "una solicitud dirigida a los directores de los centros educativos " para que informe previamente , "a través de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad , que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos " para que los progenitores puedan conocerlas y analizarlas de antemano, "reflexionar sobre ellas y en base a ello dar mi consentimiento o no, para que nuestro hijo asista a dicha formación".

"Censura previa", según el Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación tiene claro que el pin parental es una "censura previa" por parte de los padres a las actividades programadas por los colegios y recurrirá por la vía judicial cualquier iniciativa en este sentido. El veto de los progenitores a la asistencia a estas actividades no deja de ser una "objeción de conciencia encubierta" que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española, según la ministra Isabel Celaá, que defiende la competencia de los docentes para diseñar las actividades que consideren convenientes.

" Los hijos no pertenecen a los padres ", ha llegado a decir Celaá, quien sostiene que el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales no pueden estar por encima del derecho de los niños a recibir una educación . Para ello se escuda en el artículo 27 de la Constitución y en los artículos 1, 78, 84.3 y 124.2 de la Ley de Educación y en sintonía con la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Memorándum de la CE contra el Racismo y la Intolerancia.

La línea roja del adoctrinamiento

Según el PP, debe haber alguna forma de evitar los contenidos "adoctrinadores" para no atentar contra la libertad ideológica de los menores. La clave está en determinar se estos contenidos perjudican o no a los niños y en delimitar si son actividades extracurriculares, como defienden los 'populares', o si se trata de actividades complementarias y evaluables, como defiende el Gobierno. La Ley de Educación deja claro que todos los alumnos deben participar en las complementarias, pero si un juez determina que ciertas actividades no afectan al contenido del programa los padres podrían sacar a sus hijos de esas materias.