Los institutos no pueden prohibir la entrada a adolescentes no vacunados

Pero, ¿qué pasa con los alumnos que no han recibido la vacuna? ¿pueden los institutos prohibir la entrada de los adolescentes que no hayan recibido la dosis contra el coronavirus?

En España, la vacuna no es obligatoria, tampoco para la edad escolar. Los institutos, por su parte, no tienen capacidad para impedir a los alumnos que entren a las aulas por no estar vacunados. Sin embargo, podrían instar a que se abra un procedimiento judicial a través del Ministerio Fiscal para tratar de lograr que se obligue a los padres a vacunar a los menores, según recoge El Independiente.