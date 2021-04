Durante el curso 2018-2019, los 28.449 centros de enseñanza no universitarios en España se distribuyeron de la forma siguiente: el 67,1 % eran públicos; el 18,6 %, concertados, y el 14,3 % restante, privados sin conciertos. Sólo en la Comunidad de Madrid los privados superaron a los públicos , en un 0,2 %, según los últimos datos del Ministerio de Educación.

Sin embargo, explica, hay sistemas “mejores o peores, con mayor o menor capacidad de compensar esas condiciones. Por ejemplo , Castilla y León no es la región más rica de España pero es la que tiene mejores resultados y destaca en equidad”.

¿De qué hablamos cuando hablamos de equidad?

Cuando se analizan los resultados por la titularidad de los centros, los privados obtienen mejores notas, pero ello se debe sobre todo al perfil del alumnado . “Si haces un análisis estadístico y eliminas el efecto de ese origen socio económico diferente, la titularidad no importa; no hay ventaja de la privada sobre la pública y viceversa”.

El peso de la escuela privada en Madrid

El hecho de que la Comunidad de Madrid sobresalga por el peso de la privada no concertada es “reflejo de opciones de política educativa” y el porcentaje de personas con renta alta en la región.

“En Madrid no se puede discutir que hay un gobierno de un signo político que lleva más de veinte años gobernando porque le votan. Por tanto, detrás de esas decisiones, si no hubiera el respaldo de una parte de la población, pues no habría mayorías de gobierno”.