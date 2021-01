Más del 15% de los universitarios en España estudia ya en instituciones cien por cien online

El sector público no se caracteriza precisamente por su capacidad de transformación ni por la velocidad en la introducción de cambios, sino más bien por su lentitud, sus resistencias al cambio y sus procesos muy burocratizados. Lo que no hace sencillo afrontar el desafío que las universidades tienen por delante, con claustros de profesores muchas veces inmovilistas y con empleos garantizados de por vida. Pero, “de no hacerlo quedarán abocadas a la irrelevancia y serán desplazadas como agentes y referentes educativos”, advertían Emilio Álvarez-Arregui, profesor del departamento de Educación de la Universidad de Oviedo ; y Xavier Arreguit, director general y presidente de la empresa suiza Innobridge , especializada en gestión de la innovación; en su artículo El futuro de la Universidad y la Universidad del Futuro . Ecosistemas de formación continua para una sociedad de aprendizaje y enseñanza sostenible y responsable.

Aulas globales multigeneracionales y más formación online

Sobrevivirán solo los centros que aporten valor y herramientas para el empleo

Y es que, como se sabe, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que más se adaptan. Algunos responsables universitarios vienen advirtiendo que si los titulados universitarios no son capaces de acceder al mercado laboral cuando terminan sus titulaciones o de crear sus propias empresas, el futuro no será nada halagüeño para las universidades. Antes se decía que si la universidad no era investigadora no era universidad. Ahora, algunos señalan ya que si la universidad no es empleadora y emprendedora, no será universidad.