El Ejército pide disculpas por encañonar a un chico de 16 años en Jaca

El joven regresaba a su domicilio cuando se cruzó con cinco militares de dicho regimiento que se encontraban realizando maniobras en el casco urbano de la localidad oscense, y al subir "unas escaleras comunitarias" uno de ellos le apuntó con un arma . Al parecer, se trataba de un soldado recién incorporado al regimiento que no llevaba el arma colgada del hombro y apuntando hacia abajo "como está ordenado en los desplazamientos por el casco urbano", han recalcado fuentes del Ejército.

La madre del adolescente denunció los hechos en las redes sociales asegurando que "uno de los militares apuntando con el arma a mi hijo. ¡Increíble!". Un mensaje que ha llevado al alto cargo a disculparse con ambos. La mujer ha aceptado las disculpas aunque recalcando que "no me parece ni medio normal que hagan maniobras en el casco urbano de Jaca, de noche y encima el militar de marras no ha bajado el arma en ningún momento", según recoge 'El Mundo'.