El Chicle "no es insensible" al dolor de la familia de Diana Quer, según su abogada

De la misma manera ha exigido que no se señale a su defendido, quien según sus palabras "no es insensible" al momento que pasa la familia de Diana Quer, antes de tener lugar el procedimiento para no volver "a la Edad Media y la ley de ojo por ojo y diente por diente".