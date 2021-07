"No es por nada, pero que un Ministro (sólo 27.000 seguidores) hablando sobre pensiones tenga 33 'me gustas' y 'El Rubius' (17 millones) diciendo que se va a acostar tenga 10.300 , pues como que te hace reflexionar sobre qué le importa a la sociedad y en especial a los jóvenes", escribió el político socialista, adjuntando dos imágenes que prueban los hechos.

Rubén Doblas Gundersen, verdadero nombre de 'El Rubius', no tardó en responder de forma irónica, destacando que el gran número de 'me gustas' en sus publicaciones eran por quedarse despierto hasta altas horas de la madrugada con el objetivo de pasarse un videojuego: "A lo mejor el señor ministro debería pasarse el 'God of War' en dificultad 'Dios de la guerra' hasta las 07 horas para tener esos 'likes'. Ah no, que solo yo puedo hacer eso. En tu cara boomer".