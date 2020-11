El Varita tras atropellar a un bebé el día que cumplía 10 meses: "Me falló el pie del freno y arrollé sin querer a la criatura"

Cumplía diez meses el día de su muerte. Un bebé que como dice su madre, inconsolable, ya es un ángel. El que ahora es visto como el demonio es la persona que lo mató. "Pido disculpas a los familiares. No ha sido queriendo. Me falló el pie del freno y arrollé sin querer a la criatura. Estoy muy arrepentido ". Así habla José María V. V., alias el Varita , presunto autor del atropello mortal que ha acabado con la vida de este bebé de diez meses en Castilblanco de los Arroyos. El autor del atropello se ha dirigido a los periodistas para lanzar el mensaje a una familia rota. Iba cubierto con la mascarilla y una sudadera negra con capucha y un pantalón de chándal del mismo color. Andaba esposado acompañando a los agentes.

La tarde del lunes había consumido tres tipos de drogas antes de coger el BMW con el que atropelló a la pequeña, que iba en su carro y empujada por su madre en un paso de peatones. El conductor del coche no respetó la prioridad en el paso de cebra, al que llegó tras adelantar un tractor y otro turismo que aguardaban que pasaran los peatones. Este delincuente con diversos antecedentes y persona conflictiva con un historial de robos y peleas es conocido por los vecinos, que han confirmado que andaba perdido por las drogas aunque no lo califican de mal chico. El impacto contra el coche del bebé fue terrible, y nada pudo hacerse por salvar su vida. El arrepentimiento de El Varita, sería más creíble si hubiera parado tras el accidente. No lo hizo. Huyó. Y luego fue detenido.