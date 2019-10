La junta electoral suspende la campaña del gobierno por "quebrantar" el deber de neutralidad

La campaña, en la que habían participado buena parte de los ministros, había sido denunciada por Junts per Catalunya y Esquerra recordando que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) obliga a la neutralidad de los poderes públicos en periodo electoral y limita al mínimo las campañas de publicidad institucional.

“Campaña institucional pagada con recursos públicos”

También ha informado que el video "trasmite una imagen favorable de España al trasladar a la comunidad nacional e internacional el elevado nivel de su democracia, el libre ejercicio de los derechos humanos en nuestro país y el pluralismo y prosperidad de la sociedad española", pero el problema no es su contenido, sino el hecho de que el Gobierno haya puesto en marcha una campaña institucional, pagada con recursos públicos, estando en periodo electoral.

Por tanto la JEC indica asimismo que el vídeo del Gobierno no da ninguna explicación que justifique la exclusión de otros protagonistas de la vida política y social, "por lo que el mensaje positivo de la realidad española se asocia fácilmente al partido político que sustenta al Gobierno".

"No se aclaran las razones por las que no se concedió ese protagonismo a otras personas que no fuesen líderes políticos del partido que apoya al Gobierno, ni candidatos a las próximas elecciones generales, lo que determina una mayor incidencia en ese principio", añade.