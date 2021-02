Después de más de un mes de campaña de vacunación en España, a partir de esta semana se administrarán en nuestro país tres vacunas distintas contra el covid19, las de Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Ésta última distribuirá sus primeras dosis entre las Comunidades Autónomas, pero se ha decidido que solo se administrará a menores de 55 años, por la falta de estudios publicados sobre su efectividad o reacción en población de edades superiores a esta. Pero, ¿se puede elegir qué vacuna recibir contra el covid?



La respuesta ya ha sido contestada, de manera tajante, por el Ministerio de Sanidad: no, no se podrá elegir qué vacuna nos administran contra el covid19. "Se tendrá en cuenta la información disponible para la utilización de las vacunas pero, teniendo en cuenta el número limitado de las mismas y su dificultad de manejo, no será posible ofrecer la posibilidad de elección" apuntan en la web de información oficial sobre el plan de vacunación. Eso sí, se podrá solicitar la información acerca de la vacuna que se nos administra, pero nunca se podrá elegir.



Además de poder solicitar la información de qué vacuna nos van a administrar a los sanitarios que nos administrarán la dosis cuando nos toque, toda la información sobre la misma, al igual que ocurre con el resto de vacunas, quedará registrada en la historia clínica de cada persona. Además, las comunidades autónomas llevarán un registro de cada vacunado, pero en el que apareceremos de manera anónima, solo para elaborar estadísticas sobre el proceso de vacunación.