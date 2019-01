Se queda embarazada de forma natural y a través de fecundación in vitro a la vez

"En mis 25 años como especialista en fertilidad, solo he encontrado uno o dos escenarios en los que las mujeres han quedado embarazadas mientras se someten a un tratamiento de FIV", explicó Enma Cannon. "Nunca me he encontrado con alguien que haya concebido naturalmente antes, o en el momento de la transferencia de embriones, y luego haya quedado embarazada a través del ciclo de fecundación in vitro".