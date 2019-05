“Mi mundo empezaba cuando encendía el ordenador”, explica un rehabilitado gracias a Proyecto Hombre

Álvaro, con solo 20 años pasaba horas enganchado al ordenador y al cannabis . Esto le causó distanciarse de su familia y perder su trabajo. “Quería desaparecer, me daba todo igual”, explica. Hasta que en su vida apareció Proyecto Hombre, como ellos mismos explican, capaces de desbrozar y sacar lo bueno que uno lleva dentro. Porque siempre hay algo.

Proyecto Hombre ayuda a las personas que sienten que pueden hacer algo para cambiar su vida pero no saben cómo. Muchos de los casos que acuden a ellos han perdido su empleo , y por ello buscan nuevas oportunidades, mirando al futuro con esperanza .

La mitad de las persona que acuden a Proyecto Hombre perdieron su trabajo antes

Empleo para 4.600 personas desde 2016

En cuanto a los perfiles con los que trabaja la iniciativa Insola, suelen ser personas con un "alto nivel de deterioro y desestructuración social por consumo y con un consumo de larga duración", usuarios que han perdido su empleo recientemente o adolescentes y jóvenes que aún no se han incorporado al mercado laboral pero "no están en la situación académica y formativa para poder lograrlo". A todos ellas se les ofrece una orientación inicial para "motivar al cambio", dado que, en ocasiones, el comportamiento adictivo "no es un problema, es una mala solución", apuntó Pedrero.